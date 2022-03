Closet sale in Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Milou Booij raakte geïnspireerd bij een bezoek aan de IJ-hallen in Amsterdam, waar je lekker kan struinen tussen de kraampjes en voor een prikkie leuke kleding en items kan scoren. “Dit zou toch ook superleuk zijn in onze regio?”, bedacht ze. Al brainstormend kwam ze erachter dat veel meer meiden en dames het een leuk idee vinden: passend in deze tijd, duurzaam, milieuvriendelijk en gezellig. En dus organiseerde ze een closet sale. Het wordt een gezellige kledingbeurs, waar iedereen eigen kleding te koop aan kan bieden, maar ook mooie kinder- en babykleding kan uitstallen. Wie mee wil doen, huurt voor 15 euro een kraampje. De closet vindt plaats op 10 april, vanaf 11.00 uur in de Harmonie in Laag-Soeren. Het café is open voor een lekker bakje koffie of een wijntje, voor een muziekje wordt gezorgd en Bente’s Bakfeest staat klaar met heerlijke ‘sweets’. Stuur voor meer informatie over het huren van een kraampje een berichtje naar Milou, tel. 06-30804687.