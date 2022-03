Cheque voor Rhedense schaapskudde

RHEDEN – Op vrijdag 5 maart verraste mevrouw Nicole Voestermans namens Univé de Rhedense Schaapskudde met een cheque van 1000 euro. De schaapskudde kreeg de cheque niet alleen omdat, ze met hun schapen ervoor zorgen dat de natuur blijft bestaan, maar ook omdat ze een grote aantrekkingskracht hebben op jong en oud. Zeker nu er alweer 148 dartelende lammetjes rondlopen. Het is nu overigens al mogelijk om online een lammetje uit te zoeken en symbolisch te adopteren via adoptie.schaapskudde.nl. Mensen die een lammetje adopteren, krijgen dan krijgen dan per post of per e-mail een geboortekaartje waarmee ze het lammetje kunt komen bezoeken en aaien.