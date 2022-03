CDA toert met springkussen

GEM. RHEDEN – CDA Rheden heeft dit weekend nog één keer alles uit de kast getrokken om campagne te voeren. Met een groot springkussen gingen de politici langs Rheden, Dieren en Velp. “Politiek hoeft niet alleen serieus te zijn, het maag ook een beetje speels”, vindt de partij. Veel kinderen wisten wel raad met het springkussen.

In tussentijd zetten kandidaat-raadsleden de CDA-plannen uiteen voor de ouders. De gesprekken gingen vooral over veiligheid, omzien naar elkaar, geen windmolens in de natuur en het openhouden van de Posbank. Op die manier hebben de leden dit weekend nog tussen de 800 en 1000 mensen gesproken. Het is nu aan de inwoners van de gemeente Rheden om hun keuze te maken en op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart te gaan stemmen.