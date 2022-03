Carillonbespeling op Culturele Zondag

DOESBURG – Tijdens de culturele zondag 3 april zal de beiaard van de Martinitoren in Doesburg van 14.00 tot 15.00 uur worden bespeeld door gastbeiaardier Roel Smit. Hij is voor Doesburg geen onbekende. Van 1972 tot 2012 was hij stadsbeiaardier van Doesburg. Daarnaast was hij ruim 40 jaar stadsbeiaardier in Deventer. Tot 2012 was Roel Smit de vaste bespeler van het Deventer Hemonycarillon in de Lebuinustoren. De gemeente Deventer eerde hem in 1994 met de toekenning van de ‘Gulden Adelaar’, een door de stad zelf ingestelde culturele onderscheiding. Momenteel bespeelt hij nog wekelijks de beiaard in Doetinchem en Hengelo.