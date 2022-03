Cadeautje voor de Voedselbank

BRUMMEN – Margo van Enck – Hulleman, lijsttrekker voor de PvdA in de gemeente Brummen, heeft de vrijwilligers van de voedselbank in Eerbeek onlangs verrast met een smakelijk cadeautje. Elke vrijdag wordt de voorraad in Eerbeek aangevuld en zijn mensen van harte welkom bij Tjark Rikscentrum om een voedselpakket op te halen.

Voedselbank Zutphen is sinds 2005 actief en is het hoofddepot van waaruit diverse uitgiftepunten worden bevoorraad, waaronder Eerbeek en Brummen. De Voedselbank is volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en giften van bedrijven, particulieren en maatschappelijke hulpverleningsorganisaties, kerken, serviceclubs, particuliere stichtingen met sociale doelstellingen en dergelijke. Donaties zijn altijd welkom.

De Voedselbank biedt niet alleen voedselhulp aan de armste mensen, maar voorkomt ook verspilling van voedsel. Door de coronacrisis is bij veel mensen een vast inkomen weggevallen. De toelatingsnormen zijn tijdelijk aangepast, zodat tijdelijk meer mensen een beroep kunnen doen op de Voedselbank.

www.voedselbankzutphen.nl