Buurtbus neemt afscheid van Maas Brekveld

BRUMMEN – Het had voor hem allemaal niet zo uitgebreid gehoeven, maar Buurtbusvereniging Brummen Leuvenheim (BBL) heeft woensdag 16 maart met een feestje afscheid genomen van chauffeur Maas Brekveld. Ruim tien jaar heeft hij achter het stuur gezeten van de buurtbus en dat heeft hij altijd met heel veel plezier gedaan. “De BBL is een schitterend mooie club, maar ik heb altijd gezegd: op mijn 78e stop ik ermee. En dat moment is nu gekomen”, vertelt hij.

Maas Brekveld, wie in Brummen kent de oud-rijschoolhouder niet? Op zijn 67e bouwde hij zijn lessen af en daarna is hij op de Buurtbus gestapt. Volgens zijn collega’s is hij ‘naast een prima chauffeur een goede gastheer en ambassadeur voor de BBL’.

Dat hij zijn laatste rit niet af hoefde te maken, was een verrassing, maar toen hij zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen moest ophalen, wist Maas natuurlijk wel hoe laat het was. Op het Marktplein in hij ontvangen door een groep van zo’n 30 collega’s en na een dankwoord door voorzitter Rein Put, bleef het nog lang gezellig in ‘t Kromhout. Maas Brekveld kijkt met veel plezier terug op zijn jaren als vrijwilliger. “Het is een fijne club en we hebben het onderling altijd beregezellig.” Hoewel hij er echt mee stopt, kan hij het toch nog niet helemaal laten. “Al mijn papieren zijn nog geldig tot en met november, dus als ze echt een keer verlegen zitten …”