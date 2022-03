Buurtbus neemt afscheid van Henk Stam

DIEREN – Henk Stam (80) stopt met zijn werk als chauffeur en bestuurslid van de Vereniging Buurtbus Spankeren Dieren (BBSD). Na afloop van zijn laatste chauffeursdienst, op maandag 28 maart, werd hij door zijn medebestuursleden en collega’s opgewacht op het Kerkplantsoen in Spankeren voor een kleine afscheidsbijeenkomst. Ook zijn vrouw en zoon waren hierbij present.

Het reglement van de BBSD schrijft voor dat een chauffeur het werk moet stoppen bij het bereiken van de leeftijd van 80 jaar. En na ruim tien jaar secretariaat vindt Stam dat het ook tijd wordt voor een nieuwe secretaris. Chauffeur Hans van Erdelen volgt hem op.

Henk Stam stond samen met zes anderen aan de wieg van de vereniging BBSD. Sinds de oprichting van de vereniging op 3 augustus 2011 is hij secretaris en vanaf de eerste ritten in december 2011 rijdt hij op de bus. Met zijn vertrek verliest de BBSD haar laatste nog actieve medeoprichter. Gelukkig gaat Henk Stam niet helemaal weg bij de buurtbusvereniging. Per 1 april is hij adviseur van het bestuur en de vereniging.

Foto: BBSD-voorzitter Jacques Lubbers overhandigt een bos bloemen aan Henk Stam (rechts) en zijn vrouw Ans (midden)