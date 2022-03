Business & Shopping: Kranenbrink Zorghulpmiddelen opent vestiging in Velp

VELP – Wie op zoek is naar een scootmobiel, rollator, rolstoel, toiletverhoger, badkamergreep en andere zorghulpmiddelen kan vanaf nu terecht bij de nieuwe vestiging van Kranenbrink Zorghulpmiddelen in Velp. Jesse Wilbrink en Niek Klein Kranenbarg openden hier hun tweede vestiging geopend. “Wij hechten waarde aan persoonlijk contact met onze klanten. In onze winkel op industrieterrein De Beemd kun je ons assortiment bekijken of even de banden van de scootmobiel oppompen. En zoek je iets dat we niet hebben? Dan regelen we dat voor je of we maken het zelf. Dat is de service die we iedereen dicht bij huis aanbieden”, vertelt Jesse.

Een goed bereikbare locatie, gratis parkeren en een rustig terrein voor de deur waar men de scootmobiel of fiets kan uitproberen. Dat waren de voorwaarden waar een nieuwe locatie van Kranenbrink Zorghulpmiddelen aan moest voldoen. Jesse: “We zijn blij dat we die hier, dicht bij de A348, hebben gevonden. Bij onze eerste vestiging in Brummen merkten we dat steeds meer klanten uit Arnhem, Velp, Zevenaar, Westervoort en Duiven ons benaderden. Wij geloven erin dat je zorghulpmiddel zo lokaal mogelijk aanschaft. Met onze vestiging in Velp maken we dat voor heel veel klanten in deze regio nu mogelijk.”

Met 300m2 oppervlakte aan ruimte bieden Jesse en Niek in Velp een compleet aanbod met oplossingen op het gebied van mobiliteit. Alle zorghulpmiddelen van Kranenbrink zijn via koop en lease verkrijgbaar. “We hebben producten in diverse prijsklassen, zodat we echt voor iedereen een oplossing kunnen bieden. Daarnaast kun je ook kiezen voor een tweedehands exemplaar”, vertelt Jesse. Een onderhoudscontract erbij afsluiten kan ook.

“Mensen worden steeds ouder en willen langer thuis blijven wonen. Dan is het fijn dat je mobiel bent en eropuit kunt. Er zijn veel standaard oplossingen verkrijgbaar, maar we hadden met de handbikes al gezien dat standaard niet voor iedereen werkt. Bovendien hebben mensen die minder mobiel zijn vaak specifieke wensen”, vertelt Jesse. Met scootmobielen, rollators, toiletverhogers, badkamergrepen en andere zorghulpmiddelen komt Niek bij de klanten thuis om een oplossing te zoeken voor hun hulpvraag. “We hebben opvouwbare scootmobielen die je makkelijk in de auto kunt meenemen voor een dagje uit. Maar uiteraard hebben we ook grote scootmobielen waarmee je tot 50 kilometer kunt afleggen. Scootmobielen met drie wielen zodat je wat flexibeler bent, maar ook met vier wielen voor meer stabiliteit. We bieden ook testritten bij u thuis aan. We nemen diverse scootmobielen mee zodat u op uw gemak kunt kijken welke model het beste bij u past. Bel ons voor een vrijblijvende afspraak.”

Kranenbrink Zorghulpmiddelen is gevestigd aan de Florijnweg 23B te Velp, tel. 085-3035227 of info@kranenbrink.nl.

www.kranenbrink.nl