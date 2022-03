Business & shopping: Grote Voorjaarsshow bij Oortgiese campers

BAAK – Het 8000m2 grote terrein van Oortgiese Campers in Baak staat in het weekend van 26 en 27 maart weer gevuld met allerlei soorten campers, van klein tot heel erg groot. Met de camper op vakantie is nog steeds helemaal in en dat is te merken bij Oortgiese Campers.

De vraag naar campers blijft ongekend groot. Ze zijn letterlijk niet meer aan te slepen. Voor mensen die nog op korte termijn een camper zoeken, is het soms zoeken naar een naald in de hooiberg. En als je hem gevonden hebt, moet je heel snel beslissen, want anders is iemand anders je al weer voor.

De grote vraag naar campers is natuurlijk hartstikke positief, maar in combinatie met zeer beperkte leveringen vanuit de fabrieken (door gebrek aan onderdelen) zorgt dit ook weer voor de nodige uitdagingen voor het camperbedrijf. “De levertijden zijn gigantisch opgelopen en soms worden orders zelfs vanuit de fabriek gecanceld.”

De verhuurvloot van 55 campers groot is gelukkig al wel helemaal compleet binnen. Oortgiese Campers heeft het dealerschap van een aantal merken, zoals Sunlight, Dethleffs en de Amerikaanse Thor campers. Helaas zijn ook de leveringen uit deze fabrieken zeer problematisch, waardoor nieuwe campers maar zeer beperkt vrijkomen.

Onderhoud en APK, accessoires en schadeherstel behoren ook tot de mogelijkheden bij Oortgiese Campers. De onderhoudswerkplaats draait inmiddels weer op volle toeren, nu het voorjaar is uitgebroken en iedereen weer met de camper op pad wil.

Tijdens de Voorjaarsshow van zaterdag 26 en zondag 27 maart is de locatie van Oortgiese Campers weer omgetoverd tot een feestelijk showterrein met meer dan 8000m2 aan camperplezier. Tevens is er een leuke looproute door alle werkplaatsen, zodat er ook achter de schermen gekeken kan worden. De huurvloot van 2022 zal grotendeels te zien zijn en daarnaast zal er, ondanks de grote schaarste in camperland, weer een mooie selectie aan top Occasion campers staan. Tijdens de feestelijke show is er uiteraard weer een hapje en een drankje. Iedereen is van harte welkom tussen 10.00 en 16.00 op Dambroek 16A in Baak.

www.oostgiese-campers.nl

tel. 085-773 10 22