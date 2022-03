Business & Shopping: Gratis WOZ-check via Grotenhuis Makelaardij

DIEREN – In de eerste weken van dit jaar krijgt iedereen die op 1 januari huiseigenaar was de aanslag onroerendezaakbelasting door de bus. Onderdeel van deze aanslag is de waardebeschikking waarin de gemeente de waarde van de woning vermeldt zoals zij die heeft vastgesteld: de WOZ-waarde. Erg belangrijk, want de WOZ-waarde wordt door verschillende instanties gebruikt om belastingen of heffingen op te leggen. Denk hierbij aan de ozb, de waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait. Ook wordt de WOZ-waarde gebruikt voor de erfbelasting, de bepaling van de maximaal redelijke huur en voor de waarde van woningen in box 3. Een onjuiste WOZ-waarde kan dus grote financiële gevolgen hebben en bezwaar maken heeft vaak zin.

“Bent u woonachtig in de gemeente Rheden, Brummen of Doesburg en bent u van mening dat uw woning een onjuiste WOZ-waarde toegekend heeft gekregen, dan kunt u dit bij ons onder de aandacht brengen”, zegt Fabian Grotenhuis, gediplomeerd WOZ-taxateur en beëdigd NVM makelaar. “Wanneer wij na een bezoek aan uw woning ook van mening zijn dat de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld, dan kunnen wij dit namens u aan de gemeente kenbaar maken middels een bezwaarschrift. In praktisch alle gevallen wordt het beoogde resultaat bereikt en zal de WOZ-waarde aangepast worden. De afgelopen jaren bedroeg de gemiddelde aanpassing circa 35.000 euro. De jaarlijkse besparing voor de huiseigenaar lag daarmee rond de 130 euro per bezwaarschrift.”

Het laten beoordelen van de WOZ-waarde is een gratis service van het actieve Dierense makelaarskantoor. Wanneer zij van mening zijn dat de WOZ-waarde inderdaad onjuist is vastgesteld, dan zijn er aan de begeleiding van de bezwaarprocedure geen kosten verbonden. Fabian Grotenhuis: “In het bezwaarschrift wordt de gemeente verzocht om een kostenvergoeding voor deskundigenhulp. Wanneer het bezwaarschrift ongegrond verklaard wordt, dan ontvangen wij niets. Wordt het bezwaarschrift gegrond verklaard, dan ontvangen wij een wettelijk vastgestelde deskundigenvergoeding van de gemeente.” Daarbij geeft Grotenhuis wel een waarschuwing: “Wacht niet te lang. Binnen zes weken na dagtekening van de waardebeschikking dient het bezwaarschrift bij de gemeente te zijn ingediend.

