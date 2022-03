Business & Shopping: Bij voldoende animo glasvezel in Velp

VELP – Delta Fiber Netwerk start een glasvezelcampagne in Velp. Als 20 procent van de inwoners ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk en voor 18 mei een abonnement afsluit bij één van de telecomaanbieders, komt er glasvezel in het dorp. Om inwoners uitleg te geven, wordt een Glasvezel Informatiepunt geopend en komen er verschillende informatieavonden.

Het belang van een snelle en stabiele verbinding is voor veel mensen de afgelopen tijd cruciaal gebleken. Veel mensen werken vanuit huis, kinderen en studenten krijgen online les en videobellen gebeurt steeds vaker. Ook wordt meer gebruik gemaakt van zorg op afstand. Glasvezel draagt in zeer grote mate bij aan die behoefte.

Delta Fiber Netwerk organiseert informatieavonden in Velp om inwoners te informeren over de aanleg van glasvezel, de voordelen, voorwaarden, kosten en planning. Op woensdag 6 en donderdag 14 april is er een bijeenkomst in de Paperclip, op donderdag 7 en dinsdag 19 april april in de Elleboog. De deuren openen om 19.00 uur, de presentatie start om 19.30 uur.

Wethouder Ronald Haverkamp opent zaterdag 12 maart op feestelijke wijze het Glasvezel Informatiepunt aan de Emmastraat 37a in Velp. Hier kunnen inwoners terecht met vragen over glasvezel of hulp krijgen bij het afsluiten van een abonnement. Het Glasvezel Informatiepunt is geopend op woensdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Inwoners van Velp die in aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting worden persoonlijk geïnformeerd via een brief. Op de website gavoorglasvezel.nl kan men een postcodecheck doen om te zien of het adres in aanmerking komt voor het aanbod. Melden inwoners van Velp zich aan voor 18 mei, dan is de glasvezelaansluiting gratis. Het enige dat men betaalt, zijn de abonnementskosten voor internet, tv en/of bellen bij de telecomaanbieder.

gavoorglasvezel.nl.