Burgemeester van Hedel prikkelt jongeren om te gaan stemmen

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen heeft meer dan duizend jongeren een kleurrijke ansichtkaart gestuurd om hen op te roepen om op woensdag 16 maart te gaan stemmen. Op de kaart een afbeelding van burgemeester Alex van Hedel met de vraag ‘Ben jij al in de stemming?’ “We hopen dat de kaart, maar ook diverse andere acties, er aan bijdraagt dat jeugdige kiezers zich vooraf goed laten informeren. En bovenal ook gebruik maken van hun stemrecht”, aldus de burgemeester.

Het gemeentebestuur van Brummen wil alle jongeren, ongeacht hun leeftijd, de komende weken betrekken bij de verkiezingen. De ansichtkaart aan alle jongeren tussen 18 en 22 jaar die voor de eerste keer mogen stemmen voor de Brummense gemeenteraad, is de aftrap van deze bijzondere campagne. Maar er is meer. “Ik ga de komende weken op pad, samen met mijn raadsgriffier Diede Balduk en de jongerenwerkers Sjoerd en Omar,” laat Van Hedel doorschemeren. “We gaan jongeren opzoeken en met hen in gesprek. Horen wat er bij hen leeft, maar ook vertellen hoe belangrijk het besturen van een gemeente is. En dat de stem van jongeren ook meetelt.”

Met de campagne Ben jij al in de stemming? werkt de gemeente samen met de bibliotheek en Stichting Welzijn Brummen. Zo zijn er in de bibliotheeklocaties in Brummen en Eerbeek informatiestands over de verkiezingen, voor jong en oud. Ook organiseert de bibliotheek samen met SWB een speciale event voor jongeren: een burgerschapsspel. “Ik hoop dat veel jongeren zich daar voor aanmelden”, vertelt de burgemeester hoopvol. “Maar we weten dat we jongeren vooral ook online moeten opzoeken. Zo legt de jeugdige Fleur uit Brummen nu de laatste hand aan een aantal leuke korte filmpjes over de zes politieke partijen. En gaan we iedere dag via ons instagramaccount @jongbrummen uitdagende stellingen voorleggen aan onze jeugd. Ik ben reuze benieuwd wat dat voor inzichten gaat opleveren. Ik ben er in ieder geval voor in de stemming!”

Van Hedel raadt jongeren aan een kijkje te nemen op de website brummen.nl/benjijalindestemming. “Een mooie plek voor jongeren om zich te verdiepen in de verkiezingen in onze gemeente. Of het nu gaat over de politieke partijen en hun programma’s, hoe en waar je kunt stemmen of het bekijken van leuke informatieve filmpjes die tot en met 16 maart geplaatst gaan worden.”

De Brummense burgemeester hoopt dat alle jongeren met deze extra activiteiten in de stemming komen voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Want ik vind het geweldig als ook jongeren volop gaan stemmen. Daarom is mij motto: voor welke partij je ook kiest: laat jouw stem niet verloren gaan.”