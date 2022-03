Bruno de Vries wil miniatuurtjes van kunstwerk de Papierschepper

EERBEEK – Bruno de Vries uit Eerbeek is op zoek naar mogelijkheden om miniatuurbeeldjes van kunstwerk De Papierschepper te produceren. Dit kunstwerk symboliseert de bijna 400-jarige Eerbeekse papierindustrie en is in december 2016 onthuld op het Stuijvenburchplein in het centrum van Eerbeek door de toen 80-jarige De Vries.

De Vries heeft al enig enthousiasme weten te bespeuren bij ondernemend Eerbeek en ziet mogelijkheden om het beeldje als relatiegeschenk te gebruiken voor bijvoorbeeld de gemeente Brummen. Hij ziet het zo’n miniatuur als evenknie van plaatselijke symbolen als Bartje in Assen, de Vissersvrouw met kind uit Harderwijk en de De Eenhoorn uit Hoorn. “Dat zijn aansprekende kunstwerken van uitbeeldende werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden uit vroegere tijden. Ook de papierindustrie in de gemeente Brummen verdient zo’n miniatuur kunstwerkje. Van maximaal naar miniatuur”, aldus De Vries.

Het schijnt niet eenvoudig te zijn om dit in 3D te ontwikkelen, omdat het kunstwerk uit vier delen bestaat. “Een mooie uitdaging voor durvers”, vindt hij. De ‘papierdorper’ zoekt bedrijven/sponsoren die willen participeren in dit unieke Eerbeekse burgerinitiatief. Geïnteresseerden kunnen zich melden via het mailadres brunodevries@hetnet.nl. Bellen kan ook naar tel. 06-22059338.

Overigens merkte de OVE, eigenaar van het kunstwerk, dat het door plakband was beschadigd. Er is een A4-tje met tekst op een staander geplakt en bij het verwijderen daarvan heeft het plakband de beschermlaag beschadigd. De OVE verwacht niet , maar hoopt dat de dader zich nog meldt.