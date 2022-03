Bronckhorst voor Oekraïne

GEM. BRONCKHORST – Ook de gemeente Bronckhorst zet zich in om vluchtelingen te ondersteunen. Zo is inmiddels een eerste grotere accommodatie voor de opvang van Oekraïners beschikbaar in Vorden. Daarnaast besloten b en w onlangs in afstemming met alle fractievoorzitters uit de raad een bedrag van 36.055 euro te doneren aan Giro555 voor humanitaire hulp via hulporganisaties. Het bedrag betreft 1 euro per inwoner, gerekend naar het aantal inwoners op 1 januari 2022.Verder is voor inwoners met vragen of hulpinitiatieven op www.bronckhorst.nl/oekraine een pagina ingericht met meer informatie en veel gestelde vragen en antwoorden. Inwoners die een initiatief hebben, kunnen dit ook melden via oekraine@bronckhorst.nl.