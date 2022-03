Bronckhorst plant nieuwe voor elke gekapte boom

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst zorgt goed voor bomen. Daarom wordt dit jaar niet alleen gekapt en gesnoeid, maar wordt ook een flink aantal bomen geplant als vervanging van gekapte exemplaren.

Helaas moet elk jaar een aantal bomen worden gekapt die verzwakt of doodgegaan zijn door droogte, storm of ziekte. Alle bomen worden om de drie jaar gecontroleerd. De gezondheid van de boom en eventuele risico’s voor de veiligheid van weggebruikers worden geïnventariseerd. Ook afgelopen jaar bleek dat een aantal bomen niet voldoende gezond was om nog langer mee te gaan. De gevaarlijkste situaties zijn meteen aangepakt. Dit voorjaar haalt de gemeente nog 577 dode en beschadigde bomen weg.

Voor iedere boom die gekapt wordt, komt een nieuwe boom terug. Dit voorjaar worden er 200 geplant en volgende winter nog eens 450. Dat herplanten gebeurt we niet altijd op dezelfde plek. De gemeente kiest plekken waar bomen voldoende kans hebben om uit te groeien en volwassen te worden. Op sommige plekken worden bomenrijen aangevuld of worden hele nieuwe bomenrijen geplant. Dat gaat om streekgebonden soorten, zoals bijvoorbeeld de linde, inlandse eik, berk en wilg, die passen bij het landschap. Ook is aandacht voor meer variatie in soorten om de biodiversiteit te versterken. Deze plantronde worden twintig verschillende soorten geplant. Naast de bovengenoemde soorten ook een aantal beuken, inlandse kersen, elzen, esdoorns en haagbeuken.

Vooral knotbomen en jonge, opgroeiende bomen langs wegen hebben regelmatig een snoeibeurt nodig. Zo ontstaat een mooie gelijkmatige kroon en heeft het verkeer geen last van overhangende takken. De werkzaamheden vinden plaats in maart en april 2022 op verschillende locaties in Bronckhorst. Omdat de werkzaamheden verspreid over de gemeente plaatsvinden en relatief kort duren, ontvangen omwonenden geen persoonlijke brief. De overlast voor aanwonenden en weggebruikers wordt zoveel mogelijk beperkt.