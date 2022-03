Bronckhorst gaat bermen ecologisch maaien

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst gaat 80 procent van de bermen ecologisch beheren. Door ecologisch bermbeheer krijgen planten en dieren meer kansen. Het betekent ook dat de bermen er anders uit gaan zien. De begroeiing wordt op veel plekken hoger en ruiger. Langzamerhand verschijnen er meer verschillende kruiden en soms bloeiende planten en struikgewas in de berm. Naast ruimte voor planten en dieren blijven de andere functies van de berm behouden, zoals het ondersteunen van het wegdek en het opvangen van regenwater dat van de weg afstroomt.

Wethouder Paul Hofman legt uit: “We maken een grote stap door vanaf dit jaar 80 procent van het oppervlak aan bermen, greppels en slootkanten op een ecologische manier te maaien om de biodiversiteit te vergroten. We willen ervoor zorgen dat bijen, vlinders en andere insecten voedsel vinden in de berm en dat ook zoogdieren, vogels en reptielen kunnen profiteren van zaden, insecten en schuilgelegenheid. Bermen kunnen zo verbindingen worden tussen grotere leefgebieden.”

De gemeente Bronckhorst stemt de frequentie en de planning van het maaien af op de zaadvorming van planten en de verarming van de bodem. Ook worden andere machines ingezet. Op plekken met voldoende ruimte past de gemeente hooilandbeheer en gefaseerd maaien toe. Welke maaimethode er wordt gekozen, hangt af van de grondsoort, de huidige vegetatie, de breedte van de berm, bomen en andere elementen in de berm. Het maaisel dat vrijkomt, wordt grotendeels afgevoerd. Er wordt onderzocht of het maaisel kan worden hergebruikt als grondstof of bodemverbeteraar.

Een klankbordgroep van inwoners heeft meegedacht over de uitgangspunten voor het nieuwe bermbeheer. Deze groep is divers van samenstelling met inbreng vanuit natuurbelangen (vogels, vlinders, bijen), agrarisch belang en lokale groene werkgroepen. Op basis van deze uitgangspunten en de praktische en financiële randvoorwaarden zijn de maaimethodes uitgewerkt. De klankbordgroep riep ook op om te zorgen voor goede informatievoorziening over het nieuwe beheer. Bijvoorbeeld over hoe de gemeente omgaat met ongewenste planten en waar mensen overlast gevende vegetatie kunnen melden.