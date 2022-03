Bridgeclub Eerbeek bestaat 60 jaar

EERBEEK – Bridgeclub Eerbeek vierde donderdag 10 maart alsnog zijn 60-jarig bestaan. Met een feestmiddag werd stilgestaan bij dit bijzonder jubileum, dat eigenlijk vorig jaar al werd bereikt.

Bridgeclub Eerbeek is ontstaan vanuit een sociëteit voor directeuren van de papierfabrieken, banken en andere elite. In eerste instantie werd hier bridge gespeeld als tijdverdrijf voor de leden, maar ook hun echtgenotes mochten lid worden. Omdat ook andere mensen, die geen toegang hadden tot de sociëteit, wilden bridgen, besloten de heren Wassink, Nijkamp en Dekker op 17 mei 1961 Bridgeclub Eerbeek op te richten. Het eerste bestuur bestond uit de heren Wassink, Nijkamp en mevrouw Bosgoed.

De club speelde in voormalig Hotel Nijk, waar later Spoorzicht is gekomen. Daar speelde men 15 jaar lang. Vervolgens had de club vanaf 1976 tot 2015 onderdak bij De Korenmolen. De laatste zes jaar speelt de club op donderdagavond in het Tjark Riks centrum.

De club had op het hoogtepunt van zijn bestaan meer dan 120 leden en helaas moest er toen een ledenstop ingevoerd worden. Maar langzaam maar zeker neemt het leden aantal af door vergrijzing, verhuizingen en overlijden. Op dit moment telt de club 66 leden, nieuwe spelers – jong en oud- zijn van harte welkom. Bridgen is een denksport voor jong en oud en het is ook een goede geheugentraining. Bridgeclub Eerbeek is een sociale club en streeft ernaar het ieder lid naar de zin te maken. Wie belangstelling heeft, kan contact opnemen via info@bridgeclubeerbeek.nl.