Brandweer en woningbouw gaan samen voor brandveilig wonen

DOESBURG – Woonservice IJsselland (WIJ) en Brandweer Gelderland-Midden gaan samen werken aan brandveilig wonen. Saskia Hakstege van WIJ en commandant Anton Slofstra van de brandweer tekenden donderdag 3 maart een intentieovereenkomst, waarin de afspraken voor de komende vijf jaar zijn vastgelegd. Doel van de samenwerking is om de brandveiligheid van de bestaande woningen en complexen van Woonservice IJsselland te verbeteren en om bewoners voor te lichten over wat zij zelf kunnen doen om de brandveiligheid te verhogen.

Jaarlijks vallen er gemiddeld 40 dodelijke slachtoffers en 400 gewonden door brand. Branden grijpen tegenwoordig veel sneller om zich heen dan vroeger. Dit komt door vernieuwde bouwtechnieken, andere materialen zoals kunststof, meer elektrische apparaten in huis en licht ontvlambaar meubilair. Waar mensen dertig jaar geleden nog 17 minuten hadden om hun huis veilig te ontvluchten, kan deze tijd tegenwoordig teruglopen tot 3 minuten.

Brandweer Gelderland-Midden wil zich, samen met woningcorporaties, inzetten voor het verbeteren van de brandveiligheid. Ook WIJ werkt daar graag aan mee. Robert Polman, afdelingshoofd Risicobeheersing bij Brandweer Gelderland-Midden is dan ook blij met de getekende intentieovereenkomst: “Samen kijken naar risico’s en het verbeteren van brandveiligheid staat centraal. Na de intentieverklaring wordt gezamenlijk een plan van aanpak opgezet om zo passende stappen te zetten die de brandveiligheid en de bewustwording verbeteren.”

Hierbij houdt WIJ sterk rekening met de huurders. Zo moeten gebouwen ook veilig zijn voor kwetsbare huurders. Een vluchtweg moet bijvoorbeeld ook geschikt zijn voor mensen die slecht ter been zijn.

Daarnaast hebben huurders ook hun eigen verantwoordelijkheid voor brandveiligheid. Uit onderzoek blijkt dat de meest voorkomende brandoorzaak menselijk handelen is. Denk aan bijvoorbeeld onoplettendheid tijdens het koken en het verkeerd gebruik van kaarsen. Ook zijn er nog steeds veel mensen die geen rookmelder hebben of dat deze niet werkt. WIJ spant zich dan ook in om huurders bewuster te maken van de risico’s op brand en de maatregelen die ze zelf kunnen nemen om brand te voorkomen. De woningcorporatie is bezig om alle woningen te voorzien van rookmelders. Huurders die nog geen rookmelders hebben, kunnen contact opnemen met Hugo Weijers via tel. 0313-490800.