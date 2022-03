Bonte Schaap Festival zoekt vrijwilligers

RHEDEN – Op zondag 12 juni vindt de eerste editie van het Bonte Schaap Festival plaats in het pittoreske centrum van Rheden. Voor dit nieuwe evenement is de organisatie op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die hand- en spandiensten willen verrichten.

Het Bonte Schaap Festival wordt een jaarlijks terugkerend evenement vóór het dorp Rheden en zeker ook dóór het dorp Rheden. De opzet is een ouderwetse braderie, waarbij verenigingen, stichtingen, hobbyisten, ondernemers en andere enthousiastelingen de mogelijkheid krijgen om zichzelf te presenteren in ons dorp. En natuurlijk worden de schapen deze dag ook geschoren; net zoals het al bijna vijftig jaar in het dorp gebeurt.

Er zijn verschillende taken waarvoor vrijwilligers worden gezocht, te weten kinderactiviteiten, culturele activiteiten, versiering van het dorp, sterke handjes voor de dag zelf en hulp voor de marktmeesters. Mensen die het leuk lijkt om de commissies te versterken, kunnen zich aanmelden. Op de dag zelf helpen is uiteraard ook mogelijk. Aanmelden kan via www.bonteschaapfestival.nl of info@bonteschaapfestival.nl. Voor meer informatie kan ook gebeld worden tijdens openingstijden van Schoenmakerij Rob Neijenhuis, tel. 026-4955590, of binnenlopen aldaar.