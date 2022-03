Boerenkapel verrast erelid Rinus van Ark

LOENEN – Zaterdag 26 februari was er weer een gezellig feestje in het ontmoetingscentrum De Bruisbeek. Rinus van Ark werd verrast tijdens het feestje bij zijn zijn tachtigste verjaardag. Hij is erelid van de Loenense muziekvereniging OLTO omdat hij hier al meer dan 50 jaar blaast. Rinus speelt ook al jaren bij de boerenkapel De Plaggenstèkers en heeft jarenlang oud papier opgehaald tijdens de eerste zaterdag van de maand. Reden genoeg voor de muzikanten en bestuur van OLTO om hem bij het bereiken van deze mijlpaal in het zonnetje te zetten. De muzikanten kwamen tot grote verrassing van de jarige wat later op de avond bij De Bruisbeek binnen marcheren en maakten er met hun muziek er direct een vrolijke boel van. Na de serenade en toespraak lieten de muzikanten zich de aangeboden drankjes goed smaken.