Bijeenkomst: ‘zorgen in de zorg’

HUMMELO – Op dinsdag 29 maart verzorgen ds. Elise Wijnands (Hummelo) en ds. Karin Spelt ( Drempt en Oldenkeppel) een avond waarin de zorg centraal staat. Deze vindt plaats in de kerk in Hummelo.

In oktober 2021 was in de kerk in Hummelo een geslaagde avond rondom het thema ‘De wereld achter ons voedsel’. Drie agrariërs hebben toen verteld over hun werk in de agrarische sector. Ook nu hebben de organisatoren mensen uit eigen dorpen uitgenodigd iets te vertellen. Olga Oosterink is operatieassistente in het Slingelandziekenhuis te Doetinchem. Carmen Smeerdijk is wijkverpleegkundige bij Sensire. Caroline Nierkens is huisarts en Marjoke van der Waaij is praktijkondersteuner ouderen bij de huisartsenpraktijk Hummelo-Drempt en Keppel. Ze vertellen over hun werk en gaan in op een paar belangrijke thema’s die actueel zijn. Na een inleiding door de sprekers is er ook ruimte voor vragen, gesprek en ontmoeting. Inloop is vanaf 19.30 uur, de bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Na afloop zal in de Ruimte voldoende tijd zijn elkaar te ontmoeten, uiteraard ontbreekt een drankje daarbij niet.