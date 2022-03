Bijeenkomst Vrouwen van Nu

ANGERLO – Vrouwen van Nu Angerlo gaat weer starten met een nieuw programma vol excursies en lezingen over cultuur, natuur en nog veel meer. Donderdag 31 maart is de eerste afdelingsavond, vanaf 19.45 uur in de Meent in Angerlo. Op het programma staat de bestuurswisseling en de huldiging van twee leden die al 25 jaar lid zijn. Daarna verzorgt Yolanda Goppel een lezing over het werk van de Zonnebloem.

Voor de rest van het jaar ligt er een zeer uiteenlopend programma klaar. Nieuwe leden die het leuk vinden om andere vrouwen te ontmoeten, zijn welkom. “We leren van elkaar, hebben oog voor elkaar en we hebben plezier. Elke vrouw is welkom”, aldus de vereniging.

vrouwenvannu.angerlo@gmail.com