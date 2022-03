Bijeenkomst Orde van Weefsters

VELP – Loge Panta Rhei van de Orde van Weefsters houdt op donderdag 17 maart een informatieve bijeenkomst. De Orde van Weefsters, zijdelings verwant aan de Vrijmetselarij, is een landelijke organisatie van zelfstandig denkende vrouwen, die met elkaar werken om bewuster in het leven te staan. Zij nemen de tijd om, los van dogma’s, de geest vrij te maken en zo buiten de jachtigheid van het bestaan aan innerlijke ontplooiing te werken. Hulpmiddelen hierbij zijn lezingen, gedachtewisselingen en bijeenkomsten aan de hand van de vrouwelijke symboliek van het spinnen en weven. De informatiebijeenkomst is donderdag 17 maart van 13.00 tot 15.00 uur in het logegebouw aan de Arnhemsestraatweg 360 in Velp. Aanmelden kan via pantarhei@ordevanweefsters.nl.

www.ordevanweefsters.nl