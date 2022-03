BIJeenkomst in Leuvenheim

LEUVENHEIM – Op zondagmiddag 3 april is er in en rondom het Buurthuis in Leuvenheim een heuse BIJeenkomst. Het wordt een

gezellige middag, die geheel in het teken staat van bijen. De organisatie is in handen van het Bijenlint Leuvenheim. Er is van alles te halen en te doen. Het is geen bijenmarkt, maar een markt voor de bijen.

Iedereen die meer wil weten over het leven van de vele verschillende soorten bijen die ons land rijk is – ruim 350 soorten – kan er allerlei informatie en materialen halen om daarna zelf aan de slag te gaan. Ieder kan een steentje bijdragen om de leefomstandigheden van de bijen op een milieuvriendelijke en verantwoorde manier in eigen tuin te verbeteren en zo de neergang van de bijen, die al decennia gaande is, om te buigen.

Er is van alles te beleven. Er is een plantenruilmarkt, er kan een bijenhotel gemaakt worden, natuurorganisaties presenteren zich, er zijn streekproducten te koop, er is een korte lezing, er zijn presentaties, er is muziek en voor de inwendige mens wordt ook gezorgd. Elke bezoeker krijgt een doe-pakket mee met bollen van bij-vriendelijke planten en andere belangrijke informatie.

De toegang is gratis. De BIJeenkomst duurt van 14.00 tot 17.00 uur en is in het Buurthuis aan de Arnhemsestraat in Leuvenheim, de provinciale weg die door het dorp loopt. Kom op de fiets indien mogelijk, er is beperkte parkeergelegenheid.