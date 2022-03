Bijeenkomst Filosofische Kring

ROZENDAAL – De serie lezingen van de Filosofische Kring in Rozendaal wordt hervat. Op maandag 7 maart komt Prof. Dr. Govers Buys spreken over ‘markt, moraal en ideologie in tijden van corona’. De coronacrisis heeft aan het licht gebracht hoe belangrijk zaken als solidariteit, publiek vertrouwen en centrale sturing vanuit de overheid zijn. Vanuit diverse onderzoeksthema’s wordt aandacht besteed aan dat begrip agapè (liefde). Het begrip is afkomstig uit de Bijbelse traditie, het integrerende thema voor deze lezing.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Serre van Rozendaal en begint om 20.00 uur. Deelname kost 13 euro, studenten betalen 5 euro en scholieren hebben gratis toegang. Op maandag 28 maart staat de volgende lezing op het programma. Dan komt Dr. Maurits de Jongh van het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht spreken over het thema ‘de overheid en publieke goederen in de nadagen van corona’.