Bibliotheek zoekt computervrijwilligers

EERBEEK – De bibliotheek is, naast een ontmoetingsplaats en een plek waar boeken kunnen worden geleend, ook een plaats waar jong en oud hun taal- en mediavragen kunnen stellen. Omdat veel mensen uit Eerbeek vragen hebben over de computer, hun mobieltje en/of het internet is de Bibliotheek vanaf 1 maart gestart met het ComputerPlein. Iedere dinsdag kunnen inwoners met al hun vragen over terecht bij het ComputerPlein.

Het ComputerPlein is nog op zoek naar computervrijwilligers die kunnen helpen bij vragen als ‘Hoe zet ik foto’s over op de computer? Hoe maak ik een account aan bij een webshop, of hoe verstuur ik een factuur via e-mail?’ Opgeven als vrijwilliger kan bij Mariël Schotpoort van de Bibliotheek via tel. 0313-651805 of m.schotpoort@bibliotheekbrummenvoorst.nl.