Bezinningsbijeenkomst op Ereveld Loenen

LOENEN – De Oorlogsgravenstichting houdt op zondag 13 maart een speciale bezinningsbijeenkomst op Nationaal Ereveld Loenen. Vanaf 13.30 uur zijn bezoekers welkom tijdens een ingetogen programma om met elkaar letterlijk stil te staan bij de oorlog in Oekraïne.

Mensen kunnen met hun vragen over wat er gaande is in de wereld terecht bij onder andere oud-generaal Mart de Kruif, hoofdkrijgsmachtsraadsman Erwin Kamp en Annelieke Drogendijk, directeur van het ARQ Kenniscentrum Oorlog. Daarnaast kunnen bezoekers in gesprek gaan met overlevenden, nabestaanden en militairen die eerder een oorlog meemaakten en die uit eigen ervaring weten wat oorlog met mensen doet.

Tot slot is er uiteraard ruimte om stil te zijn en na te denken over de kwetsbaarheid van onze vrede en vrijheid, die nooit vanzelfsprekend is. De middag eindigt om 16.00 uur met twee minuten stilte voor alle oorlogsslachtoffers die in Oekraïne zijn gevallen en helaas nog zullen vallen. Aan het einde van de dag staat op het ereveld een vredesmonument opgebouwd, bestaande uit bloemen die door de aanwezigen zijn neergelegd.

Nationaal Ereveld Loenen

Nationaal Ereveld Loenen is de laatste rustplaats van bijna 4.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers: militairen en burgers. Zij verloren hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië of tijdens (vredes)missies als Joegoslavië en Afghanistan. Je vindt op het ereveld versteend leed in de vorm van oorlogsgraven als stille getuigenissen van eerdere oorlogen. Als er één plek is, waar tastbaar wordt wat oorlog betekent, dan is het Nationaal Ereveld Loenen. Precies om die reden leent de plek zich goed om elkaar op te zoeken, bloemen te leggen en samen twee minuten stil te zijn.

Iedereen is welkom

De Oorlogsgravenstichting nodigt iedereen uit om naar het ereveld te komen. Mensen die zich zorgen maken, die bang zijn of juist strijdvaardig. “We nodigen speciaal jongeren uit die voor het eerst in hun leven te maken krijgen met een oorlog in Europa die iedereen raakt. We geloven dat juist nu samen stil zijn, samen staan voor vrijheid en democratie, samen herdenken en compassie tonen met de nabestaanden van de oorlogsslachtoffers belangrijk is. Ieder met zijn eigen gedachten, eigen achtergrond en eigen beweegredenen. Wat we gemeenschappelijk delen is de afkeer van de oorlog, het verdriet om al die levens die in de knop worden gebroken en compassie voor al die mensen die zonder hun dierbaren achterblijven.”

Let op: een bezinningsbijeenkomst is geen demonstratie. Daarom vraagt de Oorlogsgravenstichting iedereen geen borden, vlaggen of spandoeken mee te nemen. “We vinden elkaar in de kracht van de stilte en het onderlinge gesprek. We nodigen iedereen uit een financiële bijdrage te leveren aan de

gezamenlijke actie giro555 Samen in actie voor Oekraïne.”