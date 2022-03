Bewoners ‘t Haagje blijven zich verzetten tegen weg

EERBEEK- Omwonenden van ‘t Haagje in Eerbeek hebben acties opnieuw actie gevoerd tegen de plannen voor de nieuwe ontsluitingsweg, die dwars door de groenstrook voor hun huizen gebouwd moet worden. Met landbouwplastic bouwden zij de weg op de plaats waar de nieuwe aanrijroute van Folding Boxboard zou moeten komen en straks 350 vrachtwagens per dag zullen rijden. “We zijn er zelf van geschrokken”, vertelt Gaaijo Hoekstra, woordvoerder van de stuurgroep voor behoud van groenstrook ‘t Haagje. “We wisten dat het breed was, maar dit verbaasde zelfs ons.” Zondag werd er met spandoeken een protestactie gehouden. Op 16 maart laten de omwonenden weer van zich horen als een delegatie van Statenleden een werkbezoek brengt aan verschillende projecten In Eerbeek.

Foto: Han Uenk