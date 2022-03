Beste biljarter van de Bruisbeek

LOENEN – In Ontmoetingscentrum De Bruisbeek in Loenen komt wekelijks een viertal groepen biljarters bijeen voor een gezellige spelmiddag of -avond. Een paar jaar geleden werd een Tien over Rood toernooi gehouden om te bepalen wie de beste Bruisbeekbiljarter is. Na de gedwongen stop heeft het bestuur het sein gegeven voor een nieuw toernooi. Dit zal worden gehouden op dinsdag 5 april en donderdag 7 april. Voor dit toernooi hebben al veertig mannen zich ingeschreven. Op vrijdag 8 april is de finale en wordt bekend wie de topper is voor 2022.