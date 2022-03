Berghout Ensemble in Pancratiuskerk

BRUMMEN – Zondag 27 maart verzorgt het Berghout Ensemble een concert in de Pancratiuskerk in Brummen. Het optreden begint om 15.30 uur. Het Berghout ensemble, opgericht door harpiste Veronique Serpenti, transformeert makkelijk van duo tot septet in alle mogelijke combinaties. Daardoor heeft het een veelzijdig en uitgebreid repertoire van barok tot hedendaagse muziek. Het ensemble bestaat bij dit optreden uit het Ruysdael kwartet en fluitist Felicia van den End, klarinettist Lars Wouters en harpist Veronique Serpenti. Op het programma staan onder andere Danse Sacree et Profane en Premiere Rhapsodie van Debussy, Ainsi la Nuit van Dutilleux en Suite op.34 van Tournier.