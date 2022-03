Berghout Ensemble in Brummen

BRUMMEN – Zondag 27 maart speelt het Berghout Ensemble om 15.30 uur in de Pancratiuskerk in Brummen. Het Berghout Ensemble is opgericht door de harpiste Veronique Serpenti. Dit bijzondere ensemble bestaat uit het befaamde Ruysdael kwartet in samenwerking met fluit, klarinet en harp. Op het programma staan werken van Debussy (Prélude à l’après-midi d’un faune, Première Rhapsodie, Danse sacrée et profane) Dutilleux (Ainsi la nuit) en Ravel (Introduction et allegro). Kaarten kosten 22,50 euro en zijn te koop via www.brummencultuur.nl. Omdat de organisatie het belangrijk vindt om jeugd met muziek in aanraking te brengen, krijgen (groot)ouders, die samen met een (klein)kind het concert bezoeken, een gratis kaartje. Maar het aantal is beperkt. Meer informatie hierover is te verkrijgen via kamermuziek@brummencultuur.nl.