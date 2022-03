Benedetta, Escher en Babyteeth in Filmhuis Doesburg

DOESBURG – Filmhuis Doesburg vertoont komende week drie films in Het Arsenaal. Benedetta draait op woensdag 16 maart. Escher: Het Oneindige Zoeken is te zien op zondag 20 maart en op vrijdag 18 en woensdag 23 maart is Babyteeth te zien. De films draaien om 20.00 uur.

Benedetta is een Frans gesproken film van Paul Verhoeven, die zich afspeelt in Pescia bij Florence in het begin van de 17e eeuw. Benedetta treedt als novice in het klooster in. ’s Nachts heeft ze heftige visioenen over Jezus. Overdag is ze druk met de avances van de jonge zuster Bartolomea. Nadat Benedetta claimt te spreken namens de zoon van God, komt ze lijnrecht tegenover abdis Felicita te staan. Eén van de twee vrouwen zal moeten wijken. Later komt bij onderzoek naar boven dat Benedetta en Bartolomea al jaren een seksuele verhoudig hebben.

Escher: het Oneindige Zoeken is een documentaire over kunstenaar Maurits Cornelis Escher (1898-1972). Wie was deze man, die gepassioneerd de wereld verbaasde met zijn verbeelding, waarin onmogelijkheden mogelijk worden en waarin de oneindigheid binnen handbereik is en tegelijkertijd ongrijpbaar? Deze film volgt hem op de reis door zijn leven en is gebaseerd op interviews met en honderden brieven van Escher zelf. Er wordt een duidelijk beeld geschetst van de ontwikkeling van de stijl die Escher tot een wereldwijd fenomeen maakte.

Babyteeth gaat over de 16-jarige Milla, die de getatoeëerde Moses. Ze passen volstrekt niet bij elkaar, er is niets romantisch aan de situatie, en toch hebben ze onmiddellijk een klik. Milla blijkt ernstig ziek te zijn. Wat speels en komisch begint, wordt bijna ongemerkt een hartverscheurend, maar ook opbeurend drama.

De ouders van Milla zijn in shock door de komst van Milla’s nieuwe vriendje, maar zien ook dat Milla opleeft. Babyteeth is niet allen een liefdesverhaal tussen Milla en Moses, maar gaat ook over de relatie van Milla en haar moeder, die niet langer de belangrijkste persoon is in het leven van Milla.

