Belangengroep wil maatregelen voor onveilige N785

VELP – Een groep van 150 omwonenden heeft een oproep gedaan aan de Provincie Gelderland om de snelheid op de N785 binnen de bebouwde kom in Velp te verlagen naar 30 kilometer per uur. Zijn zijn er bezorgd over hun veiligheid en willen beter betrokken worden bij de provinciale plannen.

Bij ongeveer 350 omwonenden, de scholen en de sportclubs rondom de N785 tussen de Schelmseweg en Zutphensestraatweg in Velp, leeft een groot onveiligheidsgevoel over de situatie over op de weg. Zij hebben zich verenigd in de Belangengroep N785 Veilig en Leefbaar. De vele erftoegangen, het niet aanwezig zijn gescheiden fietspaden, geparkeerde voertuigen en de vele verspreide oversteekbewegingen zorgen voor een gevaarlijke situatie. “Bovendien is het een doorgaande weg binnen de bebouwde kom, met veel gemotoriseerd sluipverkeer, ontsluitingsverkeer voor wijken en Posbank, vele uitritten en zijwegen”, aldus de bewoners.

“Er zijn vijf scholen en een sportveldencomplex met vele sportclubs, dus op alle dagen van de week veel fietsende en overstekende kinderen. Deze kwetsbare groepen mogen niet opgeofferd worden aan het belang van doorstroming en sluipverkeer”, laten zij weten in een brief die zij aan de leden van de provinciale staten hebben gestuurd.

Bij toeval kwam de belangengroep erachter dat de provincie een herstructurering en groot onderhoud aan het voorbereiden is op de N785. De groep besloot daarop een petitie in te dienen bij Gedeputeerde en Provinciale Staten van Gelderland. De bewoners vragen hierin om het Afwegingskader 30 km/u toe te passen en de betrokkenen actief en structureel te laten meedenken in het gehele voorbereidingsproces. De werkzaamheden aan de N785 van de Provincie Gelderland staan gepland voor 2024. Vanaf november van dit jaar vinden er werkvoorbereidingen plaats. De provincie Gelderland is op dit moment nog bezig met het concreet maken van de herstructureringsplannen.

“Omdat een herstructurering onderdeel is van de projectopdracht, kan nu het gemeenschapsgeld optimaal en verantwoord ingezet worden om te vermijden dat er in 2024 voor de volgende 10 jaar een onveilige en achterhaalde weginrichting opgeleverd word”, aldus de belangengroep. “Dit vraagt om politieke sturing, als bescherming voor de omwonenden, de vele schoolkinderen en van de wandelende en fietsende bezoekers van de Posbank.”