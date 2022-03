Bart Kouveld wint Oelebouletoernooi Boul’Animo

DIEREN – Het was zondag 13 februari weer een groot spektakel bij jeu de boulesvereniging Boul’Animo in Dieren. Het Oelebouletoernooi, dat normaal in januari op de kalender staat, was naar dit weekend verplaatst. Bij dit toernooi krijgen de deelnemers elke ronde een maat en twee tegenstanders bij loting toegewezen. Vele spannende partijen werden gespeeld, waarbij ook de nodige verrassende uitslagen te noteren waren. Na vijf ronden werd de eindstand opgemaakt. Cor Nootenboom en Theo van de Meer waren na vier partijen nog ongeslagen. Zij vonden echter in de vijfde ronde hun Waterloo en duikelden op saldo naar een vierde en vijfde plaats. Maar liefst zes spelers eindigden uiteindelijk met vier gewonnen partijen. De nieuwe voorzitter Jeanneau van Wissem werd zesde en viel daarmee net buiten de prijzen. Hij mocht wel een troostprijs in ontvangst nemen. Bart Kouveld kwam als winnaar uit de bus met een saldo van +28. Nettie Lensink wist na een zeer slechte start toch beslag te leggen op de tweede plaats (+23), op de voet gevolgd door Sabine Diks die met een saldo van +22 keurig derde werd. Bart mocht voor zijn zege naast een envelop ook de wisselbeker in ontvangst nemen uit handen van Fred Vesterink, de trotse winnaar van de editie 2020. De sfeer zat er goed in bij Boul’Animo, wat weer veel mooie jeu de boulesport belooft voor de vele toernooien die nog op de kalender staan voor de rest van dit jaar.