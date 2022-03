Anouk Hammers plaatst zich voor NK

BRUMMEN/ZUTPHEN – Zaterdag 26 februari werden in Nunspeet de Gelderse Kampioenschappen springen voor pony’s verreden. Ook een aantal leden van rv&pc de IJsselruiters uit Brummen nam hieraan deel. Anouk Hammers startte met haar pony Annabelle vd Stompslag in de klasse L en wist beide parcoursen foutloos af te leggen. Ze kwam slechts twee seconden te kort voor de kampioenstitel. Daardoor werd zij uitgeroepen tot Reserve Kampioen van Gelderland in de klasse L cat. D/E. Naast een mooi lint verdiende zij tevens een startbewijs voor de Nederlandse Kampioenschappen, die later deze maand verreden worden in Ermelo.

Ook Felyne Boschloo nam met haar pony Hooghei’s Chesterfield deel aan de kampioenschappen. Zij startte in de klasse L cat. C. Tijdens het tweede parcours viel er helaas een balk waardoor zij de derde plaats behaalde en net buiten de prijzen viel. In de klasse M startte Beau van Dijk met zijn pony Orchid’s Wianka. Helaas verloor Beau tijdens het parcours zijn stijgbeugel, waardoor hij zelf een balk van de hindernis tikte en uiteindelijk genoegen moest nemen met een negende plaats.