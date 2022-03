Anneke in het zonnetje

RHEDEN – ‘Anneke is onze topper’ stond erop het tegeltje dat Anneke van den Berg samen met een bos bloemen kreeg overhandigd door het bestuur van bridgeclub Willem de Zwijger in Rheden. Tijdens de algemene ledenvergadering van vrijdag 11 maart werd ze bedankt voor haar inzet ten behoeve van de club en in het zonnetje gezet. Jarenlang gaf Anneke van den Berg bridgeles en zorgde zij ervoor dat de nieuwe cursisten na afronding van de lessen de weg vonden naar de bridgeclub.