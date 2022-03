Amnesty International Doesburg zoekt actievoerders

DOESBURG – De Doesburgse werkgroep van Amnesty International is op zoek naar nieuwe actievoerders. Deze lokale tak is bijna 50 jaar geleden opgericht door Wiebe Brandsma. Sinds zijn overlijden in 2020 zoekt de werkgroep nieuwe mensen die zich actief willen inzetten voor mensenrechten. Amnesty International houdt zich in Doesburg bezig met schrijfacties, maar wil ook meer zichtbaar zijn in de stad. Hiervoor zijn mensen nodig met ideeën. “Wil je iets doen tegen onrecht, heb je ervaring met het organiseren van acties en evenementen of wil je het juist leren, of heb je andere ideeën hoe we een vuist kunnen maken tegen onrecht, neem dan contact op”, roept de organisatie op. Dit kan met voorzitter Sheila Sinay-Latukonsina van Amnesty Doesburg via info@doesburg.amnesty.nl

doesburg.amnesty.nl

amnesty.nl