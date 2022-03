Amerikaanse Folk in de Vroolijke Frans

BRUMMEN – Op zondag 20 maart speelt de formatie CheZReneZ & Friends Amerikaanse Folk in de Vroolijke Frans in Broek (Brummen). Het optreden is in het restaurant en is gratis toegankelijk. Aanvang is 14.30 uur.

ChezReneZ brengt een eerbetoon aan de in 2020 aan Corona overleden singer-songwriter John Prine, die door vooraanstaande collega-muzikanten als Bob Dylan, Robert Plant en Kris Kristofferson wordt gezien als een van de beste en meest veelzijdige vertolkers van de Americana-muziekstijl.

www.devroolijkefrans.nl