Afsluiting fietspad onder A12

VELP – Savera IJsselbruggen verbreedt in opdracht van Rijkswaterstaat vanaf maandag 21 maart het fietspad, dat loopt vanaf de Markweg op bedrijventerrein De Beemd in Velp onder de A12 IJsselbruggen naar de Schaapdijk op bedrijventerrein IJsseloord in Arnhem. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, is het fietspad afgesloten van maandag 21 maart 7.00 uur tot vrijdag 8 april 17.00 uur. Fietsers moeten rekening houden met een omleidingsroute en extra reistijd, die kan oplopen tot 12 minuten. Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroute aan.

Eind april start bouwcombinatie Savera IJsselbruggen met de voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van de A12 IJsselbruggen. Aan de westkant van de IJssel wordt daarvoor onder de bruggen een werkterrein ingericht. Tijdens de renovatie voert Savera IJsselbruggen vanaf de Markweg bouwmaterialen aan naar dit werkterrein. Om te zorgen dat fietsverkeer en bouwverkeer ter plekke veilig langs elkaar kan plaatsvinden, is verbreding van het fietspad noodzakelijk.

Renovatie A12 IJsselbruggen

De A12 IJsselbruggen ten oosten van Arnhem zijn na 60 jaar toe aan renovatie en versterking. In 2022 start de renovatie van de twee stalen bruggen. Bouwcombinatie Savera IJsselbruggen voert de renovatie uit, die voornamelijk bestaat uit laswerkzaamheden aan de onderkant van de brug. In 2022 wordt eerst de middelste stalen brug gerenoveerd, in 2023 is de buitenste stalen brug aan de beurt. Het verkeer ondervindt tijdens de renovatie geen extra hinder.

De huidige verkeerssituatie blijft bestaan: 3 rijstroken richting Utrecht, 4 rijstroken richting Duitsland. Het verkeer op de A12 maakt gebruik van de brug waaraan niet wordt gewerkt. In 2024 is de renovatie naar verwachting afgerond. Na de renovatie heeft het verkeer in beide richtingen weer 4 rijstroken ter beschikking. De stalen A12 IJsselbruggen zijn dan weer 30 jaar vrij van groot onderhoud.

www.rws.nl/A12IJsselbruggen