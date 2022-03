Aanmelden nieuwe initiatieven voor Ik buurt mee!

GEM. RHEDEN – Binnenkort vallen de nieuwe Ik buurt mee!-cheques op de mat bij alle huishoudens in de gemeente Rheden. Inwoners kunnen nu hun initiatieven aanmelden.

Ik buurt mee! is het platform voor inwonersinitiatieven van gemeente Rheden. De afgelopen twee jaar zijn er door inwoners meer dan 200 initiatieven aangemeld. Samen maakten zij de gemeente Rheden nog leuker, mooier en veiliger. Van bloemenranden tot natuurspeelplaats, van buurtbankje tot kunst-weekend. Inwoners van de gemeente Rheden met een goed idee voor de buurt, kunnen hun initiatief aanmelden via www.ikbuurtmee.nl. Denk bijvoorbeeld aan een burendag om elkaar beter te leren kennen of de buurt samen op te knappen. Of een sportieve dag voor de buurtkinderen of iets gezelligs voor senioren. Zo zorgt u met Ik buurt mee! voor meer verbinding en saamhorigheid in de omgeving.

Vrijdag 15 april valt de nieuwe Ik buurt mee!- waardecheque bij alle huishoudens in de gemeente Rheden op de deurmat. Deze cheque heeft een waarde van 7,50 euro en kan tot en met 28 mei aan een initiatief naar keuze worden gedoneerd of geactiveerd. Wethouder Marc Budel hoopt op een grote deelname: “Sinds 25 februari zijn zo goed als alle coronamaatregelen opgeheven. Dat is goed nieuws voor het inzamelen van de cheques. Dat kan weer volop door de deuren langs te gaan in de buurt of cheques in te zamelen via een winkel of supermarkt. Ook voor de inwonersinitiatieven van Ik buurt mee! zijn de mogelijkheden weer ruimer om elkaar eindelijk weer fysiek te kunnen ontmoeten. Een mooie ontwikkeling waar we allemaal blij van worden. Tot nu toe doet 1 op de 3 huishoudens al mee. Ik verwacht in deze tijd zonder veel beperkingen een nog hogere deelname!”

www.ikbuurtmee.nl

Foto: Wethouder Marc Budel roept iedereen op mee te doen aan Ik buurt mee!