Aanhouding na rammen lantaarnpaal

LOENEN – Een automobilist is zaterdagavond 19 maart aangehouden nadat hij op de Beekbergerweg in Loenen een eenzijdig ongeval had, waarna hij doorreed naar de Hoofdstraat. Een omstander vertelde dat hij de bestuurder op de Beekbergerweg op een lantaarnpaal zag rijden en er daarna vandoor ging. De omstander belde rond 21.10 uur 112 en volgde het oliespoor op het wegdek. Na de melding rukten politie en brandweer met spoed uit. Een aantal honderden meters verderop op de Hoofdstraat werd de auto aangetroffen, met de bestuurder er nog in. De bestuurder, een 28-jarige man uit Litouwen, was ongedeerd, maar bleek onder invloed van zowel drank als drugs. Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink