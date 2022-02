Zilvermuseum Doesburg in de schijnwerpers

DOESBURG – Op 24 september 2021 opende Mr. Pieter Van Vollenhoven Zilvermuseum Doesburg. Door de beperkingen in coronatijd zijn de start en de activiteiten van Zilvermuseum Doesburg onderbelicht gebleven. In 2022 gaat het museum daar wat aan doen, onder andere met een pr-campagne via de nieuwe Facebookpagina en een nieuwsbrief.

Dit nieuwe Doesburgse museum heeft een internationale collectie zilveren mosterdpotjes, cruet sets en bijbehorende objecten, onder andere in Victoriaanse stijl en in Jugendstil. De collectie vertegenwoordigt de periode tussen 1700 en 1920 en hoort bij Doesburg, de oude Hanze- en Vestingstad die velen vooral kennen als Mosterdstad. Meer informatie is te vinden op www.zilvermuseumdoesburg.nl of www.facebook.com/zilvermuseumdoesburg.

Foto: Artcrafx