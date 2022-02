Zelfgebouwde boomhut voldoet niet aan de regels en moet weg

VELP – De boomhut van kleinzoon Willem is nog geen jaar oud, maar moet alweer verdwijnen. Niemand die er last van heeft, de hut is niet zichtbaar vanaf de weg of door de buren, maar hij is niet gebouwd volgens de regels en dus niet toegestaan. Bouwer en grootvader Willem Gevers Deynoot is teleurgesteld. “Waarom kan de gemeente dit niet gedogen?”

Gevers Deynoot ging vorige zomer aan de slag, geholpen door kleinzoon Willem (5). “Hij is de echte eigenaar en bewoner van het huis”, vertelt de trotse grootvader. “Hij heeft me flink geholpen bij de bouw, met dingetjes sjouwen, gereedschap aangeven enzo. Hij vond het prachtig.” Het resultaat: een stevige hut met een ladder van boomstammetjes, een slingertouw en een touwladder. Kleine Willem is er erg mee in zijn nopjes en speelt er dolgraag als hij vanuit zijn woonplaats Amsterdam naar zijn grootouders komt.

Geen vergunning

Maar dan komt de regelgeving om de hoek en blijkt dat Gevers Deynoot de boomhut niet had mogen bouwen. Het bouwwerk is te hoog en staat volgens de gemeente op een verkeerd deel van het perceel van de familie. Er had een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd. “Ik heb echt mijn best gedaan en vooraf op internet gezocht naar de juiste regels, maar niets kunnen vinden.” Zich van geen kwaad bewust is Gevers Deynoot dus gaan bouwen. “De boomhut is van de weg af alleen te zien als je echt door de takken heen gaat turen en dan nog zie je niet wat het is. Je kunt hem ook niet zien vanuit de tuinen of huizen van de buren, dus niemand heeft er last van.”

Geen vuiltje aan de lucht dus, denkt de oud-ingenieur. Tot er op een dag controleur van de gemeente Rheden op de stoep staat na een anonieme melding. Een mooie boomhut, beaamt zij, maar in strijd met de regels. En dus krijgt Gevers Deynoot een aantal opties voorgeschoteld: de boomhut verwijderen, verlagen naar maximaal 2,7 meter hoog of verplaatsen naar een andere hoek van het perceel die wél de bestemming wonen heeft. “Afbreken wil ik natuurlijk niet en als je hem verlaagt, is het geen boomhut meer”, zegt Gevers Deynoot. “Verplaatsen is ook niet zomaar mogelijk, want de boomhut is maat gebouwd. Hij is schots en scheef om hem precies op een dode boom te laten steunen. Aan de achterkant van het huis staan geen bomen waar de hut in zou kunnen.”

Willekeur

De gemeente heeft per brief al aangekondigd niet mee te willen werken als Gevers Deynoot achteraf nog een vergunning zou aanvragen. De boomhut past niet in de voortuin van het huis, dat een gemeentelijk monument is, en staat te dicht op de weg. “De gemeente heeft formeel gezien natuurlijk gelijk. Als ik het had geweten, had ik het anders gedaan. Maar het gaat mij vooral om de willekeur waarmee wordt gehandhaafd”, zegt Gevers Deynoot. Hij is na het bezoek van de controleur op de fiets gestapt, op zoek naar andere boomhutten in de wijk. “Ik heb er een heel aantal gevonden en geen van de eigenaars zegt te weten van een vergunning, laat staan er een te hebben aangevraagd. Dus pas als er melding wordt gedaan, handhaaft de gemeente en zonder melding doen ze blijkbaar niets.”

Het zit Gevers Deynoot ook dwars dat er is gehandeld na een anonieme melding, volgens hem van een buurman met oud zeer. “Voor je als gemeente zo’n melding in behandeling neemt, kijk dan eerst eens of iemand wel belanghebbende is en werkelijk overlast ervaart”, stelt Gevers Deynoot. “Anoniem klagen vind ik laf en ik snap niet dat de gemeente dat accepteert.”

Hoewel Gevers Deynoot dus best weet en accepteert dat hij de regels niet heeft nageleefd, hoopt hij toch dat de ambtenaren een oogje willen toeknijpen. “Ik vraag niet om goedkeuring, ik vraag de gemeente Willems boomhut te gedogen.”

Gemeente

De gemeente Rheden geeft aan dat als er een melding wordt gedaan, deze altijd wordt gecontroleerd. “Het gaat toch om een bouwwerk van een flinke hoogte en je wilt niet dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Dus ook een anonieme melding gaan we na”, zegt een woordvoerder. Toch hoeven andere boomhuteigenaren niet bang te zijn dat de gemeente nu bij hen op de stoep staat. “We gaan niet alle tuintjes langs om te kijken of er iets gebouwd is, maar als er een melding komt, moeten we daar wel iets mee.”

Foto: Boomhuteigenaar Willem moet zijn huis opgeven

Meer foto's