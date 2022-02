Zangers voor nieuw koor gezocht

KLARENBEEK – Een groep enthousiaste zangers is een nieuw koor begonnen en nieuwe leden zijn welkom. Zangervaring is geen vereiste, plezier in zingen is genoeg. Er wordt gedacht aan een repertoire van lichte muziek, soms religieus, soms wat meer pop. Er bestaat nog geen repertoirecommissie, dus er staat nog niets vast. Iedereen heeft alle ruimte om zijn/haar wensen kenbaar te maken. Het koor wil vanaf maart elke woensdag van 19.30 tot 21.30 uur gaan repeteren in het Dorpshuis in Voorst. Een eerste kennismaking vindt op woensdag 2 maart plaats vanaf 19.30 uur in Klarenbeek en wel aan de Oosterbroeksweg 44. Aanmelden hiervoor kan via zangkring@protonmail.com.