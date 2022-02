Workshops en wandelen in Klarenbeek

KLARENBEEK – In Klarenbeek zijn weer veel activiteiten opgestart. Er wordt weer in groepsverband gewandeld. Iedere eerste en derde woensdag van de maand start deze enthousiaste groep wandelaars vanaf het MFC om 9.30 uur.

Vorige week woensdag was het prachtig wandelweer en werd de wandeling afgesloten met een verse kom snert. Dit viel zo goed in de smaak, dat besloten is dat er na iedere wandelochtend soep is in het MFC. Uiteraard is de soep niet alleen voor de wandelaars, maar ook voor onze vaste gasten van de Klarenbeekse Koffieochtend. Wie wil helpen een heerlijke soep te maken, kan dit laten weten bij één van de dorpscontactpersonen van Klarenbeek.

Woensdag 16 februari stond er een lunch gepland. Deze kan, wegens gebrek aan ruimte, helaas niet doorgaan. Wat wel doorgaat is de culinaire workshop die gehouden wordt op woensdag 23 februari van 10.00 tot 12.00 uur. Een workshop met leuke en lekkere hapjes die verzorgd wordt door Mandy Plante. Zij laat zien hoe je hapjes kunt bereiden en ook hoe deze smaken bij bereidingen. Kosten zijn 7,50 euro. Aanmelden is bij deze activiteit nodig en kan tot 16 februari.

De jeu de boules-groep start weer op woensdagochtend 9 maart. Dan gaat men er van uit dat dan het mooi weer is en er lekker een balletje gegooid kan worden. Bij zeer slecht weer blijven de ballen binnen en zal men een week later starten.

Op woensdag 16 maart is de workshop bloemschikken die verzorgd wordt door Dikkie Lammers, bekend van Groei en Bloei. Dit keer zal het bloemstuk in het teken staan van de lente en de komende paasdagen. Het bloemstuk dat gemaakt wordt, kan voor langere tijd meegaan. Men hoeft slechts de bloemen te vervangen en er staat weer iets fleurigs op tafel. Kosten zijn 7,50 euro. Aanmelden is bij deze activiteit nodig en kan tot 1 maart.

Lukt het niet om met eigen vervoer te komen, dan kan men altijd een beroep doen op Helpende Handen Klarenbeek. Dan kan gekeken worden naar een mogelijke oplossing. Aanmelden voor het maken van soep, de workshops en/of vervoer kan via tel. 06-12260021 of inloop@mfcklarenbeek.nl.