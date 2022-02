Woonfonds geeft starters meer kans op een woning

REGIO – De woningnood in Gelderland is hoog. Er is een groeiend tekort aan betaalbare woningen voor starters, alleenwonenden en doorstromers. Met een woonfonds wil provincie Gelderland de bouw van betaalbare woningen versnellen en starters meer kans op een woning geven. Samen met Stichting Koopsmarter gaat de provincie dit jaar in twee gemeenten van start. Provinciale Staten hebben hier woensdag 2 februari mee ingestemd.

Gedeputeerde Peter Kerris: “Er dreigt een woonkloof te ontstaan tussen mensen die wel en geen huis hebben. Met het Woonfonds willen we die kloof dichten en starters in Gelderland weer een kans op een betaalbare woning geven.”

Woningbouw is duur. Een woningbouwproject kan vastlopen vanwege de hoge grondprijs, de hoge kosten aan bouwmaterialen of de gemeente wil meer betaalbare woningen dan de projectontwikkelaar voor de prijs kan bouwen. Met het Woonfonds trekt de provincie bouwprojecten los die vastzitten op betaalbaarheid. Hiermee wordt de bouw van betaalbare woningen in Gelderland versneld.

Erfpacht

Het Woonfonds is een erfpachtconstructie en heeft als doel het kopen van een woning betaalbaar te maken voor starters en doorstromers. Daarmee wordt de doorstroming vanuit (sociale) huur naar koopwoningen gestimuleerd, waardoor deze huurwoningen weer vrijkomen voor anderen. Hiervoor werkt de provincie samen met Stichting Koopsmarter. De koper koopt het huis, de stichting de grond en de provincie en de gemeente staan garant voor de lening voor de grondaankoop.

Hierdoor kunnen starters woningen kopen die nu te duur voor ze zijn. Bij de verkoop van de woning delen de verkoper en het fonds in de winst of het verlies. Het fonds zet het geld weer voor een nieuwe woning. De provincie en de gemeente staan garant voor de lening voor de grondaankoop en maken afspraken over het aantal betaalbare woningen en andere voorwaarden zoals een zelfbewoningsplicht.

Twee Pilots

Dit jaar voert de provincie met Stichting Koopsmarter twee pilotprojecten uit met het Woonfonds. Hiervoor is de provincie met meerdere gemeenten in gesprek. Als de pilots succesvol zijn wil de provincie het Woonfonds in heel Gelderland inzetten. Provinciale Staten nemen daarover in het voorjaar van 2023 een besluit.