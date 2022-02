Woningbrand in Velp

VELP – Zaterdagavond 19 februari werd de brandweer opgeroepen voor een woningbrand aan de Schonenbergsingel in Velp.

Rond 23.00 uur werd de brand ontdekt, waarna de brandweer met spoed werd gealarmeerd. Ook de politie en een ambulance werden ingezet. Ter plaatse bleek er brand te zijn in een kachel. De brandweer heeft de brand geblust, een pijp van de kachel gedemonteerd en de woning geventileerd. Er raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan.

Foto: Sarina Scheper/Persbureau Heitink