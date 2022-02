Wim Seesink benoemd tot erelid vv Oeken

BRUMMEN – Wim Seesink is benoemd tot erelid van vv Oeken. Als vrijwilliger zet Wim zich al jaren in om met passie en plezier zijn liefde voor het voetbalspelletje over te brengen. Hij beoefent het trainersvak al decennia binnen vv Oeken.Tijdens een trainingsavond is hij in het zonnetje gezet voor zijn tomeloze inzet, omgeven door spelers die hij van jeugd tot en met seniorenspeler heeft kunnen begeleiden en nog begeleidt.

Na de mooie woorden van bestuuurslid Algemene zaken Marco Heersema ontving Wim het speciale erelidspeldje. Verrast en verheugd was Wim en onder een luid applaus heeft hij gedaan wat hij zo graag doet, het voortzetten van de training. vv Oeken hoopt nog lang van zijn aanwezigheid binnen de club te kunnen genieten.