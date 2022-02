Werkzaamheden voor aantrekkelijker dorpsentree Rheden bijna klaar

RHEDEN – Het verkeerskundig opknappen van de dorpsentree in Rheden, dat onderdeel uitmaakt van het Masterplan de Zuidflank, is bijna klaar. De Dorpskerk is beter zichtbaar en is er een verhoging aangebracht bij het kruispunt Laakweg/Oranjeweg/IJsselsingel, om de snelheid van het verkeer te verlagen. Bij de entree zal De Laak nog verbreed worden, om zo het water van De Laak goed zichtbaar tot aan de entree te brengen.

Met het plaatsen van de betonschotten met het wuivende riet bij de schijnbrug is het verkeerskundige werk aan de entree afgerond. Maar het aanleggen van het wandelpad, dat een verbinding maakt door de hele Zuidflank, laat nog even op zich wachten door de hoge waterstanden in De Laak in 2021. De hoop is dat deze zomer De Laak droog komt te liggen, zodat deze werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. In een gedeelte van De Laak wordt een geul gemaakt, waardoor ook in drogere periodes water aanwezig blijft. Dit is goed voor de biodiversiteit. Daarnaast wordt De Laak op verschillende plekken verbreed en versmald om de waterbeleving optimaal te maken.

Wethouder Ronald Haverkamp vertelt: “Het eerste gedeelte van de werkzaamheden zit erop, maar het is zeker nog niet klaar. Ik ben blij met het resultaat dat er nu ligt: de verbeterde entree van het dorp, de aangelegde natuurspeelplaats en de opgeknapte boomgaard. Als straks ook de verbreding van De Laak bij de entree klaar is, is deze plek echt een visitekaartje voor Rheden. Ook de verkeersveiligheid is enorm verbeterd. Ik heb er alle vertrouwen in dat de Zuidflank een plek wordt waar veel Rhedenaren met plezier gebruik van maken. Ik wil ook de inwoners die actief betrokken zijn geweest bij het opstellen van het Masterplan Zuidflank hartelijk danken voor hun inzet. Samen maken we er iets moois van en daar ben ik trots op!”

Er ligt een wens om in het dorpspark kenmerkende verhalen voor Rheden te vertellen en zichtbaar te maken. Zo zijn De Laak en Rheden onlosmakelijk met elkaar verbonden. De naam Rheden is afgeleid van het woord Rheton, wat woonplaats aan het riet betekent. Om deze betekenis zichtbaar te maken, is bij de entree van het dorp Rheden een verwijzing gemaakt met wuivend riet dat in het beton van de schijnbrug te zien is. Verderop bij het verlengde van de Waardweg is eerder al een informatiebord geplaatst over het steenbakkersverleden.

Fotobeschrijving: Wethouder Ronald Haverkamp ‘helpt’ een handje bij het plaatsen van de betonschotten bij de schijnbrug.