Werkplaats van oude apparaten op o.b.s. Oosterhuizen

OOSTERHUIZEN – Groep 7/8 van o.b.s. Oosterhuizen werd onlangs omgetoverd tot werkplaats waar oude apparaten gedemonteerd werden door de leerlingen. Er werden met ontzettend veel plezier apparaten ontleed en ondertussen veel geleerd over gereedschap en over wat er allemaal in apparaten zit. Batterijen en accu’s gingen netjes in de verzamelbak voor recycling. Uiteindelijk mogen de leerlingen zelf van de losse onderdelen een werkstuk maken. Wat overblijft gaat naar de kringloop voor verdere recycling.